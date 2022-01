-------- Continua depois da Publicidade--------

Início Manaus

Manaus

Vídeo: Empresário e Advogado são sequestrados e resgatados pela Rocam, dois são presos; veja

13 de janeiro de 2022



Manaus| Empresário e advogado são sequestrados por quatro criminosos, dois deles foram presos identificados como Sandro Assam Salazar, 42 anos e Klinger Pinheiro Ferreira, nesta quarta-feira, dia 12, no bairro Lírio do Vale. As vítimas saíram para fazer entrega de um sofá no local, quando foram abordados. (Veja vídeo abaixo).

No vídeo de uma câmera de vigilância do local é possível ver o momento que os criminosos fecham as vítimas com o carro, os criminosos estavam em dois veículos, sendo um Voyage placa NON9A32 e um Ônix PHY3A21. As duas vítimas foram levadas para um cativeiro no bairro Campos Sales, zona oeste da cidade, com as vítimas estava o irmão que tem síndrome de down e foi liberado pela quadrilha.

O pai das vítimas informou que o jovem liberado estava com um celular escondido e conseguiu ligar pedindo ajuda. O empresário do ramo de móveis informou que um dos criminosos chegou a pagar metade do produto encomendado e disse que pagaria o restante na entrega, mas tudo não passava de um esquema criminoso, pois foram recebidos com fuzil e armas de grosso calibre, os indivíduos da quadrilha ainda chegaram a se passar por policiais no momento da abordagem.

No momento que as vítimas estavam no cativeiro, por ameças um deles chegou a fazer uma transferência no valor de R$ 10 mil, o valor inicial exigido foi de R$ 40 mil. A identificação da placa ajudou a polícia encontrar a quadrilha.

No momento que as vítimas estavam no cativeiro, por ameças um deles chegou a fazer uma transferência no valor de R$ 10 mil, o valor inicial exigido foi de R$ 40 mil. A identificação da placa ajudou a polícia encontrar a quadrilha.

No cativeiro os policiais da Rocam apreenderam os carros usados, dois dos quatro criminosos o foram presos e dois conseguiram fugir.

Um dos sequestradores, Klinger Pinheiro é lutador de MMA da academia Márcio Pontes Brazilian Jiu-jtsu. Já Sandro Salazar já foi condenado em 2011 por homicídio culposo durante causar acidente de trânsito e deixar de prestar socorro, ele chegou a ser condenado a 3 anos em regime aberto. Inclusive, Sandro já chegou a ganhar uma premiação em dinheiro do Amazonas da sorte.

Informações dão conta que, os dos presos são membros da nova facção amazonense RDA (Revolucionários do Amazonas).

Vídeo: