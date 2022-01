Vídeo da câmera de segurança mostra “empurra-empurra” antes de funcionários serem baleados à tiros em conveniência de Rolim de Moura; atirador morreu

-------- Continua depois da Publicidade--------

O mistério da confusão ocorrida na Conveniência do Auto Posto Modelo em Rolim de Moura, RO, ainda é tema de muitas conversas das rodas de bate papos. Na ocasião, no dia 04, terça-feira, dois funcionários do referido estabelecimento foram baleados à tiros e o atirador, segundo a polícia, encontrado morto em um travessão aos fundos do Parque de Exposição.

No dia do incidente, dois clientes, Josué e Weverton estavam na conveniência ingerindo bebida, não se sabe se alcoólica, e um deles teria acendido um cigarro, um dos funcionários teria pedido para que não fumasse no local e pediu para se retirar para fumar.

Em seguida, conforme imagens da câmera de Segurança, os dois clientes retornar e Weverton, conhecido como Novato, empurra Anderson Ricardo (funcionário), logo em seguida o companheiro, também funcionário Vítor Henrique entra na confusão na tentativa de separar, neste momento Josué saca de sua arma e desfere vários tiros contra os funcionários.





Funcionários de conveniência se recuperam bem e não correm o risco de morrer – Imagem Redes Sociais

Na saída, segundo informações, os suspeitos fogem em um veículo modelo Gol. Um policial militar que estava de folga teria, ainda no local do fato, disparados alguns tiros contra os suspeitos.

Em seguida, as redes sociais se encheram de informações, e por volta das 23 horas, informações davam conta que troca de tiros entre policiais e Josué havia ocorrido na região do Parque de Exposições. Nossa reportagem chegou entrar em contato com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, mas a informação foi negada.

Mais tarde, já na madrugada de quarta-feira, 05, o site Alerta Rolim, ligado a um policial militar, informou que o corpo de Josué foi encontrado morto em um travessão atrás do Parque de Exposições. Segundo o site, ele foi vítima dos disparos provocados pelo policial militar que estava de folga no momento que o suspeito disparou contra os funcionários da conveniência.

Testemunhas informaram que Josué saiu correndo e entrou no carro e em seguida fugiu junto com o comparsa. Já o Delegado Daniel Hoffmann em entrevista ao site Rolnews disse que Josué teve uma perfuração de bala na região da cabeça e teve morte instantânea segundo o IML – Instituto Médico Legal.

OUÇA A ENTREVISTA DO DELEGADO – FONTE: ROLNEWS

Weverton, comparsa de Josué e que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio disse que ele mesmo deixou seu comparsa no local, e que ele estaria baleado, e não morto, contradizendo afirmação do IML que disse que o mesmo teve morte instantânea devido aos disparos na região da cabeça, e contradizendo também as informações de populares sobre a suposta troca de tiros na região do Parque de Exposição.

A Polícia Militar não se pronunciou acerca do caso junto à imprensa, apenas divulgou ainda no dia do acontecido uma nota no site Alerta Rolim dizendo que a informação de troca de tiros na região do Parque de Exposições era falsa.

A Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e punir os envolvidos.

A arma do crime, seria de calibre 357, sendo que a mesma não tinha sido encontrada pela polícia. Segundo o site Alerta Rolim, Weverton teria ido a casa do pai com a arma, e o mesmo orientou que o mesmo se apresentasse na delegacia.

AS IMAGENS ORIGINAIS SE ENCONTRA EM PODER DE NOSSA REPORTAGEM.

Da redação – Planeta Folha