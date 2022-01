VÍDEO CHOCANTE: moradora filma dois cães matando e despedaçando outro e imagens revoltam

-------- Continua depois da Publicidade--------

O FOLHA DO SUL ON LINE acaba de receber imagens chocantes do ataque de dois cães de grande porte contra um cachorro menor, que foi morto e estraçalhado a dentadas no meio da rua, em Vilhena na tarde desta terça-feira, 11.

A fúria dos animais, cuja raça não foi possível definir, foi registrada em vídeo por uma moradora do bairro Alto dos Parecis. Indefeso, o cãozinho morto dentro de uma poça de lama na rua 8221, não foi reclamado pelo dono até a publicação desta reportagem

Em um grupo de WhatsApp, junto com as imagens os moradores do bairro compartilhavam áudios, nos quais expressam grande revolta e se perguntam o que teria acontecido se o alvo do violento ataque fosse uma das muitas crianças da comunidade.

Um participante do grupo disparou em áudio sobre a negligência dos donos dos cães, que aparentam ser da raça boxer: “como é que a pessoa deixa o portão aberto para cachorros como esses? É um irresponsável mesmo”, diz o homem na gravação, acrescentando: “aí depois a polícia age da melhor forma e vem muita gente dizendo que não podia matar”.

Após desferirem várias mordidas no animal que atacaram e deixa-lo jogado na lama, os dois cachorros fugiram e a polícia foi chamada para tentar localizar o dono.