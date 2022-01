Vídeo: Bicho-Preguiça cai de árvore e destrói vidro de carro; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um bicho-preguiça caiu de uma árvore e acabou atingido o vidro de um carro, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona oeste Manaus.

Nas imagens, o animal aparece em cima do carro enquanto o dono do veículo, mostra como ficou o para-brisa do carro, destruído devido ao impacto do animal.

O condutor do veículo seria um veterinário, após o incidente examinou o animal, que fico.