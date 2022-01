Vídeo: Bichão misterioso corre atrás de lancha durante perseguição no o rio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última terça-feira (25) um vídeo que começou a circular na internet, mostra um homem dentro de uma embarcação de pequeno porte sendo perseguido por uma bicho, aparentemente enorme.

Viralizou nas redes sociais, um vídeo onde um homem em um barco de pequeno porte é perseguido por uma criatura misteriosa. As imagens foram feitas supostamente no Rio Grande do Sul.

Na gravação é possível perceber que o pescador demostra estar tranquilo diante da situação, e registra tudo e posta na web com a seguinte frase “Queria me atacar”.

Internautas ficaram assustados com as imagens, uma pessoa chegou a comentar o tamanho do animal. “Que agoniante. E esse bicho tem um olhão arregalado. E não é pequeno, não”, postou.

“Será que as sereias existem e decidiram aparecer em 2022? Tudo é possível”, indagou outro

Assista o vídeo e confira o Bichão Misterioso Maceta que assustou o pescador: