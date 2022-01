Vídeo: Bebê surpreende ao dar ‘bom dia’ com apenas dois meses de vida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Anastácia Rodrigues, de apenas 2 meses, arrancou suspiros nas redes sociais ao aparecer em um vídeo publicado por uma das mães, Thays Caroline Rodrigues, de 29 anos, repetindo a expressão ‘bom dia’, dita pela mãe. O vídeo foi compartilhado na conta do Tik Tok dedicada à criança e administrada por Thays e pela outra mãe, Ana Clara Pereira, em 31 de dezembro, mas só viralizou na última sexta (7/1). Veja o vídeo:

Agora, o registro conta com mais de 2,2 milhões de visualizações. O casal de mulheres e a bebê moram em Goiânia e compartilham a rotina da família desde o início da gravidez, propiciada pelo processo de inseminação artificial. Thays conta que ao gravar o tradicional vídeo matinal, naquele último dia de 2021, levou um ‘susto’ ao ver a filha conseguir repetir a expressão com clareza, como ela disse.

“Foi um susto. A gente tem a rotina de interagir e fazer leituras com ela, e a gente sempre grava porque ela tem Instagram. Eu estava gravando e ela soltou um bom dia”, contou Thays à TV Anhaguera. A mãe conta que a esposa dormia quando o momento ocorreu e que só acreditou no feito quando Thays mostrou o vídeo.

“Ela já soltou várias palavrinhas, como ‘neném’, ‘Ana’, ‘Gael’. Ela repete bastante o que a gente pronuncia”, explicou Thays. Anastácia nasceu em 6 de outubro de 2021 e, depois da repercussão do vídeo, ela reúne mais de 10 mil seguidores no Tik Tok, além de 4,9 mil no Instagram.

“Depois desse bom dia, ganhou uma seguidora lindinha! Deus te abençoe”, escreveu uma nova seguidora. “É muito linda, que fofura!”, escreveu outra. Por outro lado, alguns usuários demonstraram “medo” com a precocidade da bebê.

“Se é meu filho e me dá bom dia com 2 meses de vida eu ia correr muito”, disse um homem. “Misericórdia, os bebês nascem falando”, escreveu uma mulher. “Chocada, misericórdia, eu dei um grito. Misericórdia!”, disse em choque outra mulher.

As mães da bebê contam que o crescimento das redes da filha ocorreu de repente e causou apreensão. Apesar de receberem bastante carinho e palavras afetuosas, as mulheres também têm que lidar com aqueles que não acreditam na veracidade do vídeo.

“Montagem mal feita hahhaah”, diz um comentário. “Não estão vendo que é montagem?” afirmou um homem. Thays rebate as falas. “A gente sabe que ela não tá dialogando. A gente entende as pessoas não acreditarem porque até nós que presenciamos ficamos sem acreditar. Outra, a gente mal sabe sobre postar vídeo, imagina fazer montagens”, explica a mãe.

Fonte: Correio Braziliense