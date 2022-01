Vídeo: “apocalipse” de pássaros toma conta de supermercado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um supermercado da rede Walmart, localizado na cidade de Mesquite, estado americano do Texas, foi “invadido” por milhares de pássaros, causando uma comoção entre a população que, assustada, classificou o momento como um sinal de “morte”, “desastre” e “apocalipse”.

As cenas aconteceram na semana passada e fizeram com que os consumidores ficassem presos dentro dos carros esperando a debandada das aves passar. Imagens feitas por um homem chamado Denis Mehic mostram o espetáculo que parece saído de um filme de terror.

“Eu não vou sair, é assustador”, diz ele no vídeo, enquanto espera tudo acabar junto dos filhos. Denis publicou as imagens na conta pessoal dele no TikTok, @denisdina12. “Eles estão pousando no meu carro”, afirmou o homem. Assista: