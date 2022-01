Vice-governador do Acre sai da UTI em hospital de SP e está fora de perigo, diz família

-------- Continua depois da Publicidade--------

O vice-governador do Acre, major Wherles Rocha, já está fora de perigo e, segundo a família, saiu da UTI do Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, neste domingo (2). Ele precisou passar por uma nova cirurgia na quarta-feira (29), porque equipe médica detectou hemorragia interna e um pedaço da vesícula no abdômen, que ocasionou infecção.

“Tiramos ele no momento certo. Se ficasse no Acre teria falecido. Ele chegou a SP com hemorragia interna e foi identificado pedaço da vesícula no interior. O quadro caminhava para uma infecção generalizada e consequentemente falência dos órgãos. Graças a Deus ele chegou a tempo no hospital Osvaldo Cruz. Quando ele chegou em SP, os médicos já identificaram os erros cometidos, o levaram imediatamente para cirurgia aberta. Ele apresenta água nos pulmões, mas já está tratando. Já está fora de perigo. Graças a Deus, ele ficará bem”, disse a deputada federal Mara Rocha, que é irmã do vice.

Transferência

O vice-governador foi transferido de UTI aérea na terça-feira (28) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, para o hospital de São Paulo. Ele está internado desde segunda (27), após passar por uma cirurgia de urgência na vesícula.

Logo após a internação, a equipe do vice-governador afirmou que o quadro dele era estável e que ele foi para a unidade intensiva apenas para “acelerar o processo de recuperação”.

Durante a transferência para fora do estado, o major foi acompanhado pela filha Emanuele e pelo cunhado Marcos Gripp. A esposa e o filho do major também foram para SP, mas em um voo comercial.

Inflamação grave na vesícula

O médico José Ricarte, que fez a primeira cirurgia no vice-governador em Rio Branco, informou que Rocha teve uma inflamação grave na vesícula, foi feita a retirada, mas foi necessário levá-lo para a UTI para mais cuidados.

“De comum acordo com o paciente e sua esposa foi optado por abordagem de urgência no domingo à noite, dia 26/12/2021, quando os exames laboratoriais e de imagem indicaram piora do quadro. A cirurgia foi realizada no hospital Santa Juliana por videolaparoscopia com retirada da vesícula e drenagem da cavidade abdominal. Na manhã do dia 27/12, o paciente apresentou uma hipotensão, sendo necessário hemotransfusão e transferência do mesmo para unidade de terapia intensiva”, diz a nota assinada pelo médico.

O médico também esclareceu que o problema não tem relação com uma cirurgia bariátrica que Rocha fez há cerca de um mês. “Foram realizadas endoscopia e tomografia que descartaram qualquer complicação do primeiro procedimento”, pontuou.

Em nota pública, o governador Gladson Cameli, que tem diferenças políticas com o vice, destacou que neste momento deseja melhoras.

“O governador reforça que as diferenças políticas são irrelevantes neste momento, e que a recuperação do vice-governador é o que mais importa. Destacar ainda que está à disposição para prestar qualquer contribuição necessária para o restabelecimento de sua saúde, e seu retorno para casa.”