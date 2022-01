Viatura da Rotam bate em carro e capota em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma viatura da Polícia Militar do 6° BPM de Cruzeiro do Sul (AC), que faz parte da Rotam, capotou no final da manhã deste domingo (23), após colidir com um outro veículo na rua Mato Grosso, no bairro São José.

De acordo com informações policiais, a viatura transitava pela rua informada acima, se deslocando até uma ocorrência, ao chegar no cruzamento da rua Mato Grosso, foi atingida por uma caminhonete modelo, Toyota, SW4. Com o forte impacto a viatura chegou a capotar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada. Os militares que estavam no interior da viatura tiveram apenas ferimentos leves.

Veja vídeo: