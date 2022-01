Viatura da polícia que transportava presos é alvo de tiros de fuzil em Manaus

-------- Continua depois da Publicidade--------

Veículo foi atacado quando passava em frente ao Fórum Henoch Reis, na Avenida André Araújo. Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram baleadas.

Uma viatura da Polícia Civil foi alvo de tiros de fuzil na tarde desta quinta-feira (6), em Manaus. O veículo transportava presos no momento em que sofreu o ataque.

O ataque criminoso ocorreu na Avenida André Araújo, em frente ao Fórum Henoch Reis. Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram baleadas.



Viatura da polícia foi alvo de tiros em Manaus. — Foto: Patrick Marques/g1 AM



Viatura da PC é alvo de ataque em Manaus. — Foto: Patrick Marques/g1 AM

Testemunhas afirmam que os criminosos estavam em um carro prata, seguindo a viatura. Eles atiraram dos dois lados do veículo. No local, há diversas cápsulas de fuzil no chão.

Equipes das Polícias Civil e Militar estão no local acompanhando o caso. O trânsito na região está parcialmente bloqueado.



Ataque contra viatura da polícia em Manaus aconteceu em frente ao Fórum Henoch Reis. — Foto: Patrick Marques/g1 AM



Cápsulas de fuzil ficaram espalhadas na Avenida André Araújo após ataque contra viatura. — Foto: Patrick Marques/g1 AM