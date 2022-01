Veterinário reclama para colega não deitar sujo no sofá, é espancado e morre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um veterinário de 35 anos morreu neste sábado após ser espancado e passar dez dias internado em um hospital de Cuiabá (MT). Funcionário de um frigorífico, Any Luiz Refosco Júnior teria sido agredido por um colega de trabalho com quem morava para dividir as despesas da casa. De acordo com a família da vítima, Júnior foi surrado após reclamar para o amigo não se deitar no sofá com as roupas sujas do trabalho. A Polícia Civil investiga o caso.

Ele [colega de casa] vinha do frigorífico sujo, não tomava banho, e meu filho, poxa, você chega sujo e cheirando sebo e deita no sofá, não toma banho disse Erenice Geller, mãe da vítima.

E o cara [colega de casa] só no videogame, e sujo, só joguinho. Aí deu um piti e deu uma paulada no meu filho — acrescentou Erenice.

O espancamento aconteceu no dia 5 de janeiro na cidade de Brasnorte, situada a 579 quilômetros de Cuiabá, onde vítima e agressor trabalhavam. Desde então Júnior estava internado em um hospital particular na capital mato-grossense.

A vítima deu entrada na unidade de saúde no dia 05 deste mês, vindo de Brasnorte, cidade na região noroeste do estado, com histórico de espancamento e em choque séptico”, informou a Polícia Civil, por meio de nota.

Erenice afirmou que seu filho foi internado com pneumonia. Segundo a mãe, Júnior reclamava de dor no peito devido às agressões e tinha fraturas nas costelas. Durante a hospitalização, Júnior teve o quadro agravado por uma infecção generalizada.

O corpo da vítima saiu de Cuiabá na noite de sábado e será velado em Toledo, no Paraná, cidade onde vive a família do veterinário.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada neste sábado para para a liberação do corpo vítima e, posteriomente, encaminhar ao Instituto Médico Legal (IML).

“A vítima sofreu lesões corporais durante uma briga, ocorrida no dia 28 de dezembro, fato que é apurado pela Delegacia de Brasnorte”, diz o texto.

Fonte: G1