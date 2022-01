Vereador médico que chamou diretor de hospital de ‘viadinho de m*’ é alvo de pedido de perda de mandato na Câmara

A defesa indicou à Câmara testemunhas que poderiam depor a favor do diretor ofendido e pede que o caso seja encaminhado para a Comissão de Ética da Câmara. No dia em que entrou na sala do diretor havia uma reunião com a presença de outros servidores.

Em nota, a Sesau confirmou a versão do diretor Benetta e disse que “foram adotadas todas as medidas administrativas e legais contra o agressor.” A Secretaria também repudiou a atitude do vereador e informou que casso parecidos devem ser comunicados à gestão para não haver “climas de hostilidade, revolta e desrespeito a qualquer gênero”.

Com a repercussão do caso, a Associação de Travestis e Transexuais (ATERR) repudiou a atitude do vereador. “A postura é inaceitável. E, ainda, tem o agravante de ter sido cometida por um vereador, que é um agente do estado, eleito democraticamente para representar o povo, incluindo a população LGBTI de Boa Vista.

Já a Câmara divulgou, no dia do ocorrido, uma nota em defesa ao parlamentar e contra o diretor. Uma nota publicada nas redes sociais informava que a Casa “não compactua com a atitude do atual gestor” com “essa exposição midiática”. Disse ainda que as desavenças devem ser resolvidas no âmbito jurídico administrativo.

O vereador é médico ortopedista e tem dois contratos com a Sesau em que a remuneração chega a R$ 57.099,21. Em um deles, recebe salário bruto de R$ 45.863,50 e R$ 11.235,71 no outro, conforme remunerações de dezembro disponíveis no portal da transparência do governo.