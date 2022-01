Vera Fischer recebe diagnóstico de doença aos 70 anos, desabafa em textão e revela estado: “Seguir”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atualmente, Vera Fischer está no ar na reprise de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo, vivendo a personagem Yvete

Vera Fischer, atriz apontada omo uma das mais consagradas do Brasil por seus diversos papeis em novelas de sucesso, deixou os fãs pavorosos, após um diagnóstico médico preocupante.

Em suas redes sociais, a famosa de 70 anos de idade fez um desabafo sincero e expôs a todos que testou positivo para Covid-19. “Amores testei positivo para a Covid-19. Vocês sabem que durante a pandemia escolhi fazer isolamento social e seguir os planos de vacinação”, revelou a artista, alegando ter seguido todas as regras.

Vacinada com às três doses, Vera Fischer aproveitou o relato para pedir que as pessoas se imunizem. “Estou imunizada com as 3 doses e, por isso, me sinto bem e tenho sintomas leves. Interrompi os ensaios e trabalhos e seguirei as recomendações de segurança”, frisou.

“Tomem as vacinas e continuem usando máscaras por favor. Não se esqueçam que a vacinação é um ato coletivo. Todos nós juntos vamos vencer os tempos difíceis que vivemos”, pontuou ela.

MELHOR MOMENTO

Recentemente, inclusive, a loira fez questão de publicar em suas redes sociais uma roupa com um vestidinho bastante curto, deixando escapar boa parte do seu corpo. Em conversa com o portal Gshow, da Globo, Vera Fischer falou sobre seu atual momento e deixou claro que está melhor que nunca.

Me sinto um mulherão! O que eu leio e o que eu ouço das pessoas é que agora estou melhor: ‘Ela está mais bonita do que na novela ‘O Clone’. E eu acho isso também, porque hoje tenho uma liberdade que me deixa fazer o trabalho que eu quiser, e isso me torna tão dona de mim que me sinto melhor”, disse ela