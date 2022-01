Veja vídeo: Parte da perna de motociclista voa e fica pendurado em fio de alta tensão em acidente na BR 429 próximo de Terra Boa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um grave acidente na manhã deste domingo (09), na BR 429, deixou motoristas que trafegam pela a rodovia e a população do Distrito de Terra Boa chocada ao ver parte da perna do condutor de motocicleta pendurada num fio de alta tensão as margens da BR.

O acidente aconteceu na saída do distrito, sentido São Miguel do Guaporé, segundo informações preliminares, é que o motociclista por nome de Delei, morador de Seringueiras, estava vindo sentido Alvorada do Oeste, quando tentou desviar de uma buraco na pista e acabou batendo violentamente na lateral de carro de passeio que seguia sentido contrário e teve a perna arrancada onde foi lançada para cima, ficando pendurada no fio.

O motociclista foi socorrido por uma ambulância do hospital municipal, sendo levado direto para o hospital EURO de Cacoal, segundo informações de um de amigo.

Uma guarnição da Polícia Militar de Alvorada do Oeste, compareceu no local onde controlou o trânsito e registrou a ocorrência. Devido os trabalhos da PRF, não foi possível a vinda da viatura para o local do acidente, e nem a perícia compareceu haja visto que não ouve vítima fatal.

A perna do rapaz segundo informação de populares, continua pendurada no fio de alta tensão, aja visto que uma equipe da Energisa compareceu no local, mas disseram que não arriscaram subir nas alturas para retirar a perna do acidentado.

Vídeo: