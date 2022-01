VEJA VÍDEO: motociclista sofre ferimentos graves ao atingir papa-entulho em avenida; defeito em faróis pode ter levado ao acidente

-------- Continua depois da Publicidade--------

Testemunha disse não ter visto sinais luminosos da moto

Um homem identificado apenas como “Elias”, aparentando cerca de 60 anos, sofreu ferimentos graves, ao atingir com sai moto um “papa-entulho” na rua Jamari, que fica no limite entre o Centro e o bairro São José, em Vilhena, na noite desta quarta-feira, 19.

De acordo com um motorista que presenciou o acidente e foi ouvido no local pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, o condutor da moto estava trafegando em alta velocidade. A testemunha, que estava de frente para o motociclista, disse que o veículo dele não emitia sinal luminoso, provavelmente em virtude de um defeito nos faróis.

Após atingir a estrutura de metal usada para armazenar restos de construções, a vítima sofreu uma queda e apresentava indícios de que teria sofrido graves fraturas. Ensagüentado, ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para receber atendimento médico na UPA.

Fonte: Imagens: Thiago Mendes

Autor: Da redação