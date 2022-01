VEJA VÍDEO: com 1,44 milhão de seguidores, caminhoneira youtuber sofre acidente em rodovia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Leitores enviaram para a redação do FOLHA DO SUL ON LINE áudio e fotos do acidente envolvendo uma das mais famosas influenciadoras digitais do país, que sofreu ferimentos ao atingir um caminhão numa rodovia de Mato Grosso na manhã de hoje.

A youtuber e caminhoneira Aline Füchter Ouriques, de 31 anos, sofreu o acidente com seu caminhão entre Pontes Lacerda e Porto Esperidião, ambas no Estado vizinho.

Com 1,44 milhão de seguidores no YouTube, Aline teria ficado, segundo as primeiras informações, presa às ferragens, sendo socorrida e levada para um hospital da região com fratura no braço e escoriações pelo corpo.

Ela estava dirigindo seu Scania R450 e colidiu na lateral de uma carreta que seguia no sentido contrário na BR 174, que liga Mato Grosso a Rondônia.

A colega de viagem de Aline Füchter, Lauren Borges, fez uma live no Instagram para atualizar os fãs. Ela contou que sofreu apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico.

De acordo com Lauren, o acidente aconteceu depois que uma peça se soltou do caminhão de Aline, que perdeu o controle do veículo.