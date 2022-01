VEJA VÍDEO – Câmera de segurança flagra gravíssimo acidente de trânsito na zona leste

-------- Continua depois da Publicidade--------

Porto Velho, RO – Um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel aconteceu na tarde de terça-feira 04, no cruzamento das Ruas Francisco Barbosa de Souza com Jaqueline Ferry, no bairro Cascalheira, zona leste da capital.

De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência, o condutor do veículo modelo Renault Duster transitava pela Rua Francisco Barbosa de Souza quando ao chegar no cruzamento foi atingido violentamente por um casal que estava na motocicleta modelo Honda Cg 125 Fan.

Com a forte colisão, o casal foi arremessado contra um muro. O veículo acabou destruindo boa parte do muro da residência que fica na esquina do cruzamento. O casal necessitou ser socorrido ao hospital, sendo que a garota de 14 anos que estava na garupa da motocicleta, apresentava suspeita de fratura em uma das pernas.

A Polícia Militar esteve no local e o motorista do veículo foi submetido ao teste de etilômetro, tendo como resultado negativo para embriaguez. Os policiais constaram que a motocicleta estava com documentação atrasada e foi removido ao pátio do Detran.

Fonte – Anderson Nascimento – Newsrondonia