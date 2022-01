Veja porque o WhatsApp GB não deve ser utilizado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Oficialmente, o WhatsApp possui duas versões, uma comum, aberta para o público geral e outra destinada a estabelecimentos comerciais (Business). No entanto, a plataforma possui muitos MODs, ou também chamados de versões alternativas, que muitas vezes roubam a cena.

Dentre as opções, o WhatsApp GB é o mais utilizado, isso porque, a ferramenta possui recursos exclusivos que nem o mensageiro original disponibiliza. Porém, o uso dessas funções pode representar um grande risco. Veja o porquê a seguir.

Os riscos ao utilizar o WhatsApp GB

Em suma, o principal risco está relacionado ao bloqueio permanente da conta no WhatsApp original. O uso da versão GB pode acabar impedindo o usuário de utilizar o mensageiro comum definitivamente. Neste caso, a plataforma oficial só aceitará o cidadão novamente com um novo número de telefone.

Todavia, os riscos não acabam por aí. As pessoas que usam os mods pode sofrer mais com os hackers, uma vez que são aplicativos não oficiais e possui recursos de segurança mais limitados. Diante disso, após acessar algum link ou site desconhecido é possível que o criminoso tenha acesso a todos os dados contidos na plataforma de mensagens.

Considerações do WhatsApp

Contudo, ao instalar uma das versões alternativas do WhatsApp, o cidadão recebe o seguinte aviso:

“Não tente enviar mensagens em massa, mensagens automáticas ou chamadas automáticas através do WhatsApp. O WhatsApp usa tecnologia de aprendizado de máquina e relatórios de usuários para detectar e banir contas que enviam mensagens de spam. Isso inclui o contato sistemático de usuários. Além disso, não crie contas ou grupos de forma não autorizada ou automatizada, nem use versões modificadas do WhatsApp”.

Além disso, o mensageiro complementa que:

“Aplicativos sem suporte, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp ou aqueles que afirmam capazes de mover seus bate-papos do WhatsApp de um telefone para outro, significa versões alteradas do WhatsApp. Esses aplicativos não oficiais desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não endossa o uso desses aplicativos de terceiros porque não é possível validar suas práticas de segurança”.