Veja momento que helicóptero do Ibama é alvo de incêndio criminoso

Um vídeo foi compartilhado nas redes e mostra o momento em que o Corpo de Bombeiros apaga o fogo do helicóptero do Ibama que foi alvo de incêndio criminoso na madrugada desta segunda-feira (24), dentro de uma área de responsabilidade do Departamento integrado de Operações Aéreas (DIOA) próximo ao Aeroclube do Amazonas.

A polícia deve investigar se o crime tem ligação com a apreensão e incêndio de balsas do garimpo ilegal no Rio Madeira, durante uma operação do Ibama no final do ano passado após denúncia de moradores.

