Veículos tem dificuldade em realizar travessia do rio Juruá, após incidente com a rampa de ferro da balsa

Após um acidente na noite desta segunda-feira (03), onde um caminhão guincho que saiu de Rodrigues Alves (AC), e havia atravessado o rio Juruá de balsa, caiu dentro d’água ao tentar subir a rampa, já do lado de Cruzeiro do Sul, tem causado transtornos aos moradores da cidade que necessitam realizar a travessia via balsa.

Com o incidente a rampa de ferro da balsa foi danificada e terá que passar por reforma de um a dois dias. Enquanto isso, os condutores de veículos terão que atravessar o Rio Juruá nas balsinhas ou então se dirigir à Cruzeiro do Sul ou Rodrigues Alves pela AC 405 e 407. Os condutores de veículos têm encontrado dificuldade em atravessar ao outro lado.

Um vídeo gravado na manhã desta terça-feira (04), mostra o momento em que o ex-prefeito de Rodrigues Alves, junto com a deputada estadual, Antônia Sales (MDB), tentam realizar a travessia do rio Juruá utilizando uma balsinha, a caminhonete modelo SW4, não consegue subir a jangada e fica parcialmente dentro d’água. Alguns outros veículos passaram pela mesma dificuldade.