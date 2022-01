Veículo invade a pista e é colido por carreta na BR-364

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um Acidente envolvendo um carro de passeio Chevrolet Classic, e um caminhão FH Volvo deixou uma pessoa ferida, e danos materiais em ambos os veículos.

Segundo informações o veículo Classic seguia na tarde desta sexta-feira (07), pela linha 610 com intuito de adentrar a linha 630, quando a carreta que seguia na BR-364 sentido Jaru, colidiu no veículo de passeio, pois segundo o caminhoneiro, não houve tempo de evitar a colisão.

No impacto o Classic foi jogado para fora da via, deixando a condutora ferida com escoriações, o passageiro que estava no veículo não sofreu nem um ferimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a mulher até o hospital para fazer os atendimento necessários.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e esteve no local.