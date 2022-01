“Véi da Havan” pode vir ao Acre dar o pontapé inicial de jogo solidário das estrelas dias 19 e 20, em Xapuri e Capixaba

-------- Continua depois da Publicidade--------

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, recebeu o convite agora há pouco para vir ao Acre dias 19 e 20, dar o pontapé inicial dos jogos das estrelas, nos municípios de Xapuri e Capixaba. “E ficou balançado”, garante o modelo Marcelo Bimbi, um dos organizadores desse evento que foi pessoalmente a Santa Catarina fazer o convite ao “Véi da Havan”.



O futebol solidário, projeto do empresário Marcos Diniz e do Marcelo Bimbi, reúne ex-jogadores de futebol e famosos da televisão, circula o Brasil inteiro. O ingresso nos estádios é sempre alimentos não perecíveis para serem doados a instruções de caridade. Em 2021 foram realizados quatro jogos no Acre, todos com muito sucesso de público.



Nos jogos dos próximos dias 19 e 20, quarta e quinta-feira, em Xapuri e Capixaba, respectivamente, está confirmada, também, a vinda do filho 04 do presidente Bolsonaro, o Renan. As prefeituras de ambos os municípios preparam seus estádios para receber as estrelas.