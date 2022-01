“Vamos eleger um deputado liso, liso, sem comprar um voto”, aposta dirigente do Cidadania, antigo PPS

-------- Continua depois da Publicidade--------

O vice-presidente do Cidadania, Maurício Pedro Silva, o “Maurício dos Espetinhos”, está pagando alto numa aposta difícil: eleger um candidato do partido dele a deputado estadual sem comprar votos. “Quem viver verá”, diz ele, que anuncia uma chapa com 23 pré-candidatos modestos, que darão palanque ao candidato a governador da sigla, o professor David Hall. O mesmo poderá acontecer com a chapa de federal.

O dirigente “Maurício dos Espetinhos” fala alto e gesticula com a mesma intensidade pela qual tenta passar suas convicções políticas. Mantém alta capacidade de se indignar com a política velha e faz previsões meio nostradamicas em relação as disputas eleitorais. “Mais cedo ou mais tarde vamos mudar esse quadro e eleger pessoas com compromisso coletivo e não com projetos pessoais”, diz só Acrenews.

O vice-presidente do Cidadania faz um chamado para quem sonha seus mesmos sonhos, o de ver uma política limpa, sem a malandragem que corrói o sistema ao longo de 500 anos de Brasil. “Venham para o Cidadania. Aqui não trabalhamos com a velha política. E vou repetir: político que compra votos ele não tem compromisso com ninguém durante quatro anos. É só vê a situação aí pra saber essa triste realidade”, finaliza “Espetinhos”.