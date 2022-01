VALENTÃO /COVARDE: Homem agride violentamente companheira com um capacete em Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de agredir a companheira com um capacete, socos e chutes no rosto, o eletricista Gabriel Thomas ainda acompanhou a vítima até uma unidade de saúde, pois devido a violência das agressões, a moça de , 20 anos e que terá sua identidade mantida em sigilo, deslocou o ombro.

No hospital, o valentão foi ainda amais covarde, e cometeu mais um crime, agredindo fisicamente a médica Fabiola Ribeiro, estava de plantão no hospital de Senador Guiomard.

A médica ,apavorada, registrou Boletim de ocorrência na delegacia do município e pediu a secretaria de saúde sua transferência do município.

O delegado do município, Carlos Bayma, pediu imediatamente a prisão do agressor de mulheres e a justiça já determinou a detenção.

O valentão, quando tomou ciência da sua situação e que poderia se preso a qualquer momento, mostrou quem realmente era e fugiu.



Gabriel Thomas é considerado foragido.

As agressões aconteceram na madrugada desta segunda-feira, 24, no município de Senador Guiomard.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do agressor, entrar em contato com a polícia através do 190.

