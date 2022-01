Vale-gás de R$ 52 começa a ser pago para público geral; veja calendário

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo federal começou hoje a pagar o vale-gás para 5,47 milhões de famílias. O benefício é de R$ 52 —o equivalente a 50% da média de preço do botijão nos seis meses anteriores, de acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O calendário de pagamentos vai até o dia 31 de janeiro, e varia de acordo com o NIS (Número de Identificação Social). Veja as datas:

Final NIS 1: 18 de janeiro

Final NIS 2: 19 de janeiro

Final NIS 3: 20 de janeiro

Final NIS 4: 21 de janeiro

Final NIS 5: 24 de janeiro

Final NIS 6: 25 de janeiro

Final NIS 7: 26 de janeiro

Final NIS 8: 27 de janeiro

Final NIS 9: 28 de janeiro

Final NIS 0: 31 de janeiro.

Segundo o Ministério da Cidadania, as transferências são feitas da mesma forma que os pagamentos do Auxílio Brasil. O cidadão poderá movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, além de realizar compras e pagar contas com cartão de débito e QR Code. Também é possível sacar valores em terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes bancários e agências da Caixa.

Fonte: UOL