Vacinas para imunização de crianças de 5 a 11 chegará na noite desta sexta-feira,14

As 7,2 mil doses do imunizante da Pfizer que estavam previstos para chegar na noite de quinta-feira, 13, chegará por volta de 21h50 da noite desta sexta-feira.

De acordo com a assessoria do governo do estado, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) recebeu do Ministério da Saúde (MS) a pauta sobre a chegada de 7,2 mil doses de vacinas contra covid-19 para o público infantil, de 5 a 11 anos, que ocorreria na noite desta quinta-feira, 13. No entanto, as vacinas não foram enviadas. O MS então informou ao órgão uma nova previsão para envio, que chegará no voo da Latam.

Das vacinas que chegaram ao Brasil para serem encaminhadas para os estados, o Acre receberá uma proporção de 0,57% das doses.