Vacinado com 3 doses, ex-assessor do Governo Cassol fica em estado grave após contrair Covid-19

O comerciante Derli Dutra, que foi dono de pizzaria em Vilhena e também ocupou cargo de assessor da Secretaria Regional do governo Ivo Cassol no Cone Sul de Rondônia, está intubado desde ontem na “UTI Covid” do Hospital Regional.

Derli, que tem 75 anos e havia tomado três doses da vacina contra a doença (2 Coronavac e 1 Pfizer), deu entrada na clínica do HR no dia 10 de janeiro. No dia 18, seu quadro se agravou e ele foi transferido para a UTI, sendo intubado na madrugada de quarta-feira, 19.

Por causa de um problema de saúde, Dutra vinha se mantendo isolado em casa, mas mesmo assim acabou contraindo o novo Coronavírus. Amigos e familiares acompanham sua luta pela vida e pedem orações.

