Vacinação contra a Covid: 70,3% da população do AC está totalmente imunizada; mais de 13% tomou a dose de reforço

O Acre ficou mais de um mês sem divulgar os dados da vacinação contra a Covid-1, após um “apagão” no sistema do Ministério da Saúde, alvo de um ataque hacker.

O painel de vacinação do governo segue sem atualização deste o último dia 9 de dezembro, mas, segundo a gerente do PNI no Acre, Renata Quilles, os novos dados devem ser inseridos na plataforma ainda nesta segunda-feira (24) no sistema do estado.

Conforme os dados, 594.444 pessoas tomaram ao menos a primeira dose da vacina no estado do Acre, o que representa um percentual de 87,18% do público-alvo, que é a população acima de 12 anos de idade.

Já com relação à dose de reforço, que é destinada às pessoas com idade acima de 18 anos, a cobertura vacinal no Acre está em 13,47%. Isso significa que do total de 578.916 que devem receber o reforço, somente 77.987 procuraram uma unidade de saúde para se imunizar.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 1.151.840 doses aplicadas no estado acreano desde o começo da vacinação, em janeiro de 2020.

Ainda segundo os dados, cinco cidades acreanas estão com cobertura vacinal acima dos 90% com relação à primeira dose, que são Cruzeiro do Sul (98,45%), Assis Brasil (95,07%), Rio Branco (93,57%), Porto Walter (92,30%) e Jordão (90,95%). Porto Acre tem a menor taxa, de cobertura, 52,04%.