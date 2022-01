Vacina para menores de 5 anos vai demorar meses, diz Pfizer

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atualmente em fase de testes, a vacina anticovid da Pfizer para menores de 5 anos deve demorar alguns meses para ficar pronta, noticia o USA Today. Em depoimento a autoridades dos EUA nesta semana, Alejandra Gurtman, vice-presidente de pesquisas de vacinas da Pfizer, disse que, em testes iniciais, a dose da vacina aplicada em crianças entre 2 e 5 anos não teve a eficácia observada em faixas etárias superiores.

Gurtman disse ainda que a fabricante estuda a possibilidade de imunizar crianças abaixo de 5 anos com três doses. Os testes, porém, só devem ser concluídos no fim de março ou início de abril. Com relação ao quesito segurança, a vacina tem se mostrado segura para crianças abaixo de 5 anos, segundo a executiva da Pfizer.

Nesta quarta-feira (5), os Estados Unidos aprovaram a terceira dose da Pfizer para crianças acima de 12 anos. A vacina da Pfizer é a única autorizada para crianças e adolescentes nos EUA, assim como no Brasil.

Fonte: Isto É