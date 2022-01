URGENTE: Motociclista perde o controle e cai no Igarapé São Francisco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O acidente aconteceu na Travessa Camboriú, na noite deste sábado, 15, quando o motociclista perdeu o controle da moto, passou pela calçada, atravessou uma área de mata e foi parar próximo do Igarapé São Francisco.

Segundo informações de amigos do rapaz, identificado como Matheus, ele é novo no ramo de entregas e ainda não conhecia algumas rotas. Além disso, o local do acidente fica numa curva e é escuro.

A vítima foi socorrida pelo Samu que precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros, devido a área ser de difícil acesso.

Apesar da gravidade do acidente, Matheus não sofreu ferimentos graves. Ele foi conduzido para o pronto socorro e segundo informações o seu estado é considerado estável.

Vale ressaltar que esse é mais um de vários acidentes que já aconteceram naquela localidade devido a falta de iluminação e sinalização.