URGENTE: MORTE NO PRESÍDIO: detento com problemas psiquiátricos teria cometido suicídio na tarde de sábado no FOC

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo familiares o nome do detento é Geilson Antônio Freitas da Silva. A família teria sido comunicada na tarde deste sábado, 15, que Geilson teria cometido suicídio no presídio Francisco de Oliveira Conde.

A produção do Ecos da Notícia buscou informações, com fontes do presídio, que confirmaram a morte de Genilson mas não informaram as circunstâncias da morte do rapaz.

Informações de familiares dão conta que Geilson já tinha outras passagens pelo sistema e também sofria com problemas psiquiátricos, inclusive estaria em uma ala específica para detentos com algum tipo de problema psiquiátrico.

O SAMU foi até o Presídio para atestar o óbito e o corpo passaram por perícia no IML para confirmar a causa da morte.

De acordo com um primo de Geilson, a irmã dele, que mora em Porto Velho, já está a caminho de Rio Branco para realizar todos os procedimentos relacionados ao sepultamento do irmão.