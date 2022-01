URGENTE: Morre idosa que foi atropelada na rotatória do bairro Floresta

-------- Continua depois da Publicidade--------

A senhora Francisca Santos da Silva, 71 anos, estava internada em estado grave desde o dia 22 de dezembro do ano passado, quando foi atropelada enquanto atravessava a rua, bem próximo da rotatória do Posto Floresta. A mulher teve a perna esmagada, além de outros ferimentos graves.

Dona Francisca estava na UTI desde quando foi internada, mas, infelizmente, na manhã desde domingo, 23, ela não resistiu aos graves ferimentos.

De acordo com familiares e amigos, que tiveram acesso ao depoimento do motorista, ele afirma em oitiva das investigações que ”estava a menos de 40 km por hora”, algo totalmente impossível, pela força da batida, dizem os familiares, principalmente porque o homem já vinha fugindo de um outro atropelamento que ele mesmo causou, momentos antes. Vários casos de vítimas mutiladas e ou morta pela imprudência no trânsito tem sido registrados.

Dona Francisca era uma idosa ativa, com muito o que viver. Era colaboradora do Sesc, que também divulgou uma nota de solidariedade neste domingo.

Familiares e amigos pedem justiça.

