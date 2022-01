Urap Maria Barroso será unidade de referência para atendimento exclusivo de Síndrome Gripal neste domingo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Prefeito de Rio Branco e secretária de saúde visitam Urap que funcionará durante o domingo para atender pessoas com sintomas de Síndrome Gripal.



Com o aumento nos casos de Síndrome Gripal na capital acreana, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai disponibilizar atendimento exclusivo de Síndrome Gripal na Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap) Maria Barroso, localizada na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, neste domingo, 9.

A Urap vai atender das 7h às 22h. Entre os atendimentos que serão realizados, estão a dispensação de medicamento, com sala de medicação para caso o paciente precise de algum medicamento injetável, e também teste rápido da covid-19, para detectar com mais agilidade se o paciente está com Síndrome Gripal ou Coronavírus.



Sheila: “Com praticamente todos os atendimentos lotados, o prefeito Tião Bocalom decidiu a ajuda do Município para a população rio-branquense será abrindo a Urap no domingo” (Foto: Dircom)

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, as unidades do estado estão lotadas e o objetivo da gestão é levar dignidade a população rio-branquense.

“Essa Síndrome está sendo muito forte, os municípios estão sofrendo muito, então o prefeito Tião Bocalom decidiu que a gente tem que ajudar o Estado, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão lotadas, o Pronto Socorro (PS) também está lotado. Nós vamos ajudá-los e também ajudar a população rio-branquense abrindo a Urap Maria Barroso a partir deste domingo”, disse a secretária.



Prefeito Bocalom: ” lÉ um momento difícil e a gente vai ver a possibilidade de tentar abrir mais uma Unidade de Saúde até as 22 horas, além da Urap Maria Barroso” (Foto: Dircom)

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que a gestão está fazendo a parte da prevenção e se preocupa com a saúde da população acreana.

“É um momento difícil e a gente vai ver a possibilidade de tentar abrir mais uma Unidade de Saúde até as 22 horas, além da Urap Maria Barroso. No início da semana a Semda vai tomar todas as providências para podermos abrir pelo menos mais uma unidade de referência além desta”, ressaltou o prefeito.