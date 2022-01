Urap Cláudia Vitorino também se torna ponto de referência para atendimento exclusivo de Síndrome Gripal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a Situação de Emergência em Saúde Pública pelo qual o município de Rio Branco está passando, devido ao aumento de casos de Síndrome Gripal e de covid-19, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tornou a Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino, localizada na entrada do Bairro Taquari, mais um ponto de referência para atendimento exclusivo de casos de Síndrome Gripal na capital, de 7h às 22h.

A aposentada Maria Riberio está com sintomas de gripe há três dias e decidiu procurar atendimento na unidade. Segundo a aposentada, foi uma atitude honrosa do prefeito Tião Bocalom de disponibilizar mais uma Urap para atendimento de Síndrome Gripal. “Eu achei uma ótima ideia, melhora a vida das pessoas que tem dificuldade de procurar um médico para ser atendido. Foi ótimo, meu filho veio aqui e também conseguiu ser atendido”, disse a aposentada

Entre os atendimentos que estão sendo realizados na Urap Cláudia Vitorino, estão a dispensação de medicamentos e também teste rápido da covid-19 para detectar com mais agilidade se o paciente está com Síndrome Gripal ou Coronavírus.

A secretária explicou que as demais Unidades de Atenção Básica também estão realizando atendimento por meio de agendamento. Segundo Sheila, o INTO e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) também são pontos de referência do Estado em atendimento de casos de Síndrome Gripal, e que ambos precisam se unir para levar qualidade de atendimento e saúde aos rio-branquenses e não causar aglomeração nos pontos de saúde.

“O INTO é referência do Estado para atendimento de Síndrome Gripal e pacientes com covid-19. As UPAS também têm obrigação de atender Síndrome Gripal dentro do município de Rio Branco, não só atender, mas também testar aqueles pacientes com sintomas de Coronavírus. Precisamos unir forças, Estado e Município, para atender com qualidade e dignidade a população de Rio Branco”, ressaltou a secretária.

Fonte: Dircom – Prefeitura de Rio Branco