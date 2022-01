Unidade de Referência em Atendimento Primária Maria Barroso mantém atendimento das 7h às 22h diariamente

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Maria Barroso, localizada na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, é ponto de referência para atendimento exclusivo de Síndrome Gripal na capital.

Entre os atendimentos que estão sendo realizados na Unidade, estão a dispensação de medicamentos, com sala de medicação, caso o paciente precise, e também teste rápido da covid-19, para detectar com mais agilidade se o paciente está com Síndrome Gripal ou Coronavírus.

A Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, ressaltou que a procura por atendimento na Urap tem sido grande e parabenizou o prefeito Tião Bocalom pela iniciativa. “A Prefeitura Municipal de Rio Branco tomou uma iniciativa correta, nosso prefeito Tião Bocalom está de parabéns em termos aberto a Urap Maria Barroso como referência da Atenção Básica”, ressaltou a secretária.

O atendimento exclusivo para casos de Síndrome Gripal na Urap iniciou no último domingo, 9. Entre casos de Síndrome Gripal, a equipe da saúde detectou que houve um aumento de 25% nos casos de Coronavírus. Foram realizados 126 testes rápidos para Covid-19 e desses, 28 deram positivo.

Segundo Sheila Andrade, a população deve continuar com os cuidados de prevenção, para que o vírus não se multiplique. “Não é para ter medo, mas é o momento para que a população tenha consciência de que a Covid-19 está aumentando os casos. A população precisa continuar com os cuidados de prevenção e ter mais alerta para não fazer com que isso se multiplique e repasse para outras pessoas”, disse a secretária.