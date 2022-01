Uber Eats encerrará entregas de restaurantes no Brasil

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Uber anunciou nesta quinta-feira (6), que vai descontinuar o serviço de delivery de restaurantes no Uber Eats, app da empresa voltado para entrega de alimentos, no Brasil. Segundo a empresa, a plataforma vai trabalhar por aqui, agora, somente com a função de supermercado, por meio da Cornershop, e de entregas corporativas. O serviço de entrega de restaurantes deixará de funcionar a partir do dia 8 de março.

O encerramento das atividades seria parte de um processo de reestruturação da empresa, que tem sofrido com a baixa se serviços durante a pandemia de coronavírus — mesmo com o mercado de delivery crescendo no segmento. Uma das explicações para a falta de sucesso recente do app seria, no Brasil, a grande fatia do setor ocupada pelo iFood, que lidera os serviços de entrega de restaurantes no País.

“O Uber vai alterar sua estratégia de Delivery no Brasil, desativando o serviço de intermediação de entrega de comida de restaurantes. A partir de agora, a empresa vai trabalhar em duas frentes: com a Cornershop by Uber, para serviços de intermediação de entrega de compras de supermercados, atacadistas e lojas especializadas; e de entrega de pacotes pelo Uber Flash”, afirmou a empresa em comunicado.

O aplicativo do Uber Eats vai continuar funcionando normalmente, mas não será possível encontrar a opção de restaurantes. Para compras de supermercado, a plataforma vai continuar utilizando a aba da Cornershop que já existe entro do app. Outras opções de delivery, como lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebidas e outros artigos, segundo a empresa, continuarão disponíveis para pedidos.

“A partir de agora, vamos concentrar nossos esforços para oferecer a melhor experiência aos usuários na intermediação de entrega de itens de conveniência e mercado”, disse a empresa no e-mail que enviou aos seus clientes, para comunicar a mudança na plataforma.

Principal aposta no app a partir de agora, a Cornershop é uma startup chilena de supermercados, comprada pelo Uber em 2019. Por aqui, as operações começaram em meados de 2020, já em conjunto com a empresa de mobilidade.

Desde o início da pandemia, o Uber já demitiu mais de 3 mil funcionários em todo o mundo, para cortar gastos da empresa, que ainda não opera com lucro expressivo desde sua fundação. No Brasil, em meados de 2020, cerca de 150 pessoas foram afetadas pelas demissões da empresa.