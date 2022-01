Turbina de avião com cantor Bruno cai e aeronave faz pouso de emergência

-------- Continua depois da Publicidade--------

O sertanejo Bruno passou por um susto em seu mais recente voo. De acordo com o colunista Léo Dias, a turbina do jatinho particular que levava Bruno, da dupla com Marrone, estourou e causou um pouso de emergência na aeronave, em Sorocaba, São Paulo.

No avião estavam Bruno, sua esposa Mariane, Enzo e o secretário de Bruno. Eles saíram de São Paulo em direção a Uberlândia, mas precisaram fazer um pouso de emergência em Sorocaba, após uma turbina do jatinho particular em que estavam estourar.

