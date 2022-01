TRISTEZA E REVOLTA: Motorista lamenta após chegar no trabalhar e descobrir que empresa não existia mais; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo, gravado por uma motorista de ônibus da empresa Aviação Floresta, chegou até a redação do Ecos da Notícia. Na gravação, a mulher relata que chegou, por volta das 4hs, para trabalhar, conforme escala, e se deparou com a notícia de que a empresa não existia mais.

“Vou tentar digerir o que está acontecendo, não vou dizer que estou feliz, porque vou está mentindo, porque não estou nada feliz. Querendo ou não são 15 anos da minha vida dedicada a essa empresa”, desabafa.

Nossa equipe apurou e descobriu que a motorista que gravou o vídeo é Marivalda Farias, 45 anos, que nos contou que o vídeo foi feito no domingo, 16, quando ela chegou na garagem como fazia todos os dias, e soube que não tinha mais seu emprego, pois a empresa não existia mais.

Marivalda é uma dentre os vários colaboradores que dormiram com emprego e acordaram desempregados, após empresários alegarem não ter condições de pagar salários aos servidores, manutenção dos veículos e abastecimento da frota e abandonarem a empresa.

Na sua rotina, a motorista diz que costuma acordar às 3h30 da manhã para chegar as 4h na garagem e checar as condições do veículo, “Vejo como está o ônibus, óleo, pneu e vê se ele tem condição de sair. Depois vou para as finais iniciar as rotas”.

Ela conta que prestava serviço para o Sindicol (Sindicato das empresas de transporte coletivo do estado do Acre) e adicionou a categoria D a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e então pediu oportunidade na empresa Floresta e eles deram. A partir daí ela passou um ano fazendo escolinha e um ano na manobra até iniciar como motorista.

“Da manobra fui pra linha, onde melhorou mais um pouco. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer e eu não me vejo em outra profissão, por isso fiquei muito triste da empresa ter parado. Afinal de contas ali é uma outra família pra mim”, diz.

Em coletiva, o prefeito Tião Bocalom garantiu que não irá mexer no quadro e a nova empresa que assumir irá continuar com o colaboradores. Apesar de ter se deparado com a triste notícia de que a empresa havia abandonado o serviço, ainda hoje Marivalda foi informada que amanhã volta a sua escala normal, voltando assim a fazer o que sempre fez.

Veja vídeo: