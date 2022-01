Trio assalta clientes de loja de bebidas e é capturado em blitz próximo ao local do crime

Conforme a tenente Katharyne, da PRE, após a ação os criminosos fugiram em um veículo, mas foram abordados em uma blitz na mesma avenida, próximo ao local do crime. O grupo ainda tentou desviar da abordagem, mas não conseguiu fugir.

“Cerca de 600 metros do ponto onde ocorreu o crime a PRE fez a abordagem do veículo, que estava com as luzes apagadas. Após a abordagem verificaram que eles estavam em atitude suspeita, pediram para descer do carro e a arma estava em posse de um maior”, disse a tenente.

Além de uma arma de fogo, a polícia encontrou com os suspeitos sete aparelhos celulares, carteiras e outros objetos roubados dos clientes do estabelecimento, que relataram aos agentes que os homens atiraram no local durante a ação.