Tresloucado, homem tenta matar mulher a facadas e degolada.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta sexta-feira 31 de dezembro, uma mulher quase foi morta a facadas e degolada no bairro Duque de Caxias em Ji-Paraná.

A mulher estava saindo de casa em sua bicicleta quando um homem gritou da rua várias vezes, “agora vou te matar”, e a mulher assustada acelerou sua bicicleta.

O homem ainda assim saiu correndo atrás da mesma com uma faca nas mãos, jogando-a fora e correndo atrás da mulher a alcançou e a segurou pelo pescoço a degolando.

O marido da mulher conseguiu livrá-la do homem tresloucado.

A Polícia Militar chegou no local e efetuou a prisão do agressor, que mesmo assim ficou xingando os policiais com palavras de baixo calão.

A mulher não sabe porque o homem tentou contra sua vida.