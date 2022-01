Três toneladas de drogas são encontradas em ‘bunkers’

Cerca de três toneladas de drogas, apreendidas pela Polícia Civil do Amazonas durante a operação Double Tap, foram encontradas em “bunkers”, estrutura construída embaixo da terra, em Manaus e Santa Isabel do Rio Negro.

De acordo com o delegado responsável pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Rafael Allemand, a primeira apreensão ocorreu ainda no dia 31 de dezembro do ano passado, em Manaus.

Na ocasião foram encontrados 500 Kg de entorpecente em uma casa no bairro Dom Pedro, na Zona Oeste da cidade. Com a apreensão, os policiais iniciaram uma investigação que detalhou o esquema de tráfico de entorpecentes no estado.

A partir disso, os agentes conseguiram apreender outras duas toneladas em um sítio na região da Ponta Negra, também na capital, e outros 700 Kg em Santa Isabel do Rio Negro.

Coletiva detalhou esquema criminoso. — Foto: Matheus Castro/g1

Além das drogas, a polícia conseguiu apreender carros, embarcações e dinheiro em espécie. O prejuízo, segundo o delegado, foi de R$ 36 milhões.