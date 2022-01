Transformação Digital Vs Modernização de TI

-------- Continua depois da Publicidade--------

Quando o assunto é tecnologia e empreendedorismo, termos como “Transformação digital” e “Modernização de TI” geralmente surgem. Mas, apesar de serem termos bastante utilizados, aparentemente até alguns profissionais de tecnologia da informação não sabem ao certo a diferença entre esses termos. Sim, é verdade que há semelhanças, mas, estamos falando de duas coisas diferentes. Para esclarecer essa confusão, este artigo foi criado. A seguir você vai ler sobre:

• O que é transformação digital e modernização de TI

• Como o Governo Federal brasileiro implementou a transformação digital

• O que as empresas devem buscar

• E muito mais

O que é Transformação Digital

Trata-se da incorporação de tecnologia para a solução de problemas tradicionais. Mesmo atualmente, há empresas grandes que não empregam a tecnologia para diversas atividades, mesmo quando a tecnologia poderia melhorar a produtividade e trazer mais valor para os envolvidos. É notável que faz parte da natureza humana o apego pelo tradicional ou pelo o que já é conhecido.

Por exemplo, muitas empresas tem o hábito de fazer reuniões ao menos semanalmente. Isso leva tempo e um esforço coordenado para que todos os indivíduos possam comparecer. A pandemia de COVID-19 forçou as empresas que tinham esse hábito a fazer uma transformação digital. Em vez de reunir pessoas em uma sala, encontros online através de plataformas como a Zoom foram estabelecidos.

O que é Modernização de TI

A modernização de TI diz respeito a evolução de uma tecnologia já existente. Por exemplo, uma empresa que utiliza softwares de terceiros como o WhatsApp para a comunicação entre os funcionários passa a utilizar um software feito sob medida para as necessidades da mesma. Grandes empresas devem ter a modernização de TI como parte de sua cultura. Isto é, é necessário procurar por maneiras para aprimorar a tecnologia existente a fim de trazer mais resultados.

A transformação digital e o Governo Federal brasileiro

Em 2018, o governo de Michel Temer decretou a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, também conhecida apenas como E-Digital. O decreto prevê que o Governo Federal se comprometerá com a reunião com especialistas, trabalho interministerial, realização de palestras e similares e outros aspectos. Entre os objetivos do decreto estão:

• Transformação digital da economia brasileira

• Desenvolvimento da infraestrutura e acesso as tecnologias da informação

• Educação e capacitação profissional dos brasileiros

• Desenvolvimento da confiança no ambiente digital

• Pesquisa, desenvolvimento e inovação

• E muito mais

Isso nos mostra que a transformação digital não é exclusiva para empresas, mas está presente em governos ao redor do mundo. O governo da Estónia, por exemplo, ficou conhecido pela transformação digital feita de forma eficaz e consistente.

Transformação Digital ou a Modernização de TI?

Em resumo nós temos: A transformação digital é a implementação de tecnologias enquanto que a modernização de TI é a evolução das tecnologias existentes. Quando estamos lidando com empresas, geralmente falamos em modernização de TI. Isso acontece porque a maioria das empresas já sabe qual é a importância da tecnologia da informação e já tem um departamento de TI ajudando nesse sentido. A questão é se esse departamento de TI é realmente eficaz e se cumpre com seus objetivos ou se será necessário passar por uma modernização.

Considerações finais

Bom, isso é básico que você precisa saber sobre transformação digital e modernização de TI. O interessante é que a modernização digital está bastante presente nas estratégias de diversos governos ao redor do mundo, como os já mencionados Brasil e Estónia. Portanto, pode ser uma boa ideia acompanhar as notícias desses países se você quiser se aprofundar no assunto. Por outro lado, há ainda mais conteúdo sobre modernização de TI em blogs sobre empreendedorismo, negócios e tecnologia e etc.