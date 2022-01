Tragédia em Novo Horizonte do Oeste, homem é assassinado e autor é morto em troca de tiros com a Polícia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Esse fato aconteceu em Novo Horizonte do Oeste, mais precisamente na Linha 152, Km 2,5, lado Norte. O primeiro dia do ano não foi nada promissor, uma tragédia se abateu sobre os moradores daquela localidade.

Uma Pessoa identificada como sendo identificado pelas iniciais [ J. H. ] foi assassinado com um tiro de espingarda na cabeça, e o assassino que segundo informações estaria escondido no meio da vegetação, após cometer o ato fugiu e se embrenhou num matagal.

Revoltados com a situação, populares incendiaram ainda na noite de sábado uma casa acreditando que seria do infrator, mas depois foi descoberto que a residência seria do filho do autor dos disparos.

Já na manhã deste domingo, 02 de janeiro, o criminoso foi morto após troca de tiros com os policiais.