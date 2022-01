Tragédia: Criança de 5 anos morre afogada dentro de cacimba

-------- Continua depois da Publicidade--------

A tragédia que vitimou uma criança de 5 anos ocorreu na manhã deste domingo, 16, no bairro Cristo Libertador, município de Sena Madureira, distante cerca de 140km de Rio Branco a capital do Acre.

De acordo com informações o menino de 5 anos brincava no quintal com outras crianças quando caiu dentro do poço (cacimba) de aproximadamente, 8 metros de profundidade.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer a criança, a guarnição que atendeu a ocorrência ainda tentou manobras de ressuscitação no local, não tendo êxito conduziu a criança ao Hospital onde 9 médicos plantonista atestou a morte do menor por afogamento.

Os Bombeiros fazem alerta da necessidade de manter esses locais (poços/cacimba) fechados com tampa ou cercados com o objetivo de impedir acessos de crianças sem a devida supervisão de adultos, caso, contrário fatalidades como essas continuaram acontecendo. Com imagens de Radar 104