Traficantes são presos com droga, dinheiro e rádios comunicadores na zona rural do Bujari

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de Weverton Carvalho da Silva, de 19 anos e Francisco André Alencar de Lima, de 21 anos,, pelo crime de tráfico de drogas. As prisões ocorreram na noite dessa sexta-feira, 14, no Ramal da Piçarreira, de acesso ao município de Bujari.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento na região do Ramal da Piçarreira quando avistaram dois homens em atitude suspeita margem do ramal com dois potes preto nas mãos. Ao perceber a aproximação dos Policiais, a dupla tentou se evadir correndo pelo campo.

Os indivíduos foram abordados e submetidos a busca pessoal, e dentro dos postes foram encontrados 20 trouxinhas de cocaína, 5 tabletes de maconha e uma quantia de R$ 150,00 oriundo das vendas dos entorpecentes.

Os criminosos foram interrogados pelos policiais sobre o que faziam ali às margens da chácara e ambos assumiram serem responsáveis pela venda de entorpecentes no ramal e informaram que na casa havia algo de ilícito. Os policiais se deslocaram até ao local e encontraram 2 rádios transmissores para a comunicação entre ambos, além de um pé de maconha (cannabis), dois spray de cor vermelha. Os traficantes informaram ainda que são membros da facção Comando Vermelho (CV).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e os dois traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.