Trabalhar no celular ou no PC? Que tal nos dois? É possível com o Ready For PC da Motorola

Dizer que o smartphone hoje é um instrumento de trabalho é chover no molhado. É bem possível que você trabalhe quase tanto no celular quanto no computador – e para quem tem essa rotina, sabe que mudar de um para o outro pode ser um tanto quanto frustrante. Arquivos e informações que estão só no telefone e ter que mandar para o PC, e vice-versa. Será que não dá para juntar tudo num lugar só de maneira prática? A motorola mostra que é possível.

Os novos motorola edge 20 chegaram ao mercado com uma infinidade de funções e recursos, mas um deles leva uma ferramenta que já era útil a novos patamares. A plataforma Ready For já te permite ter uma experiência de PC com seu smartphone com apenas um cabo HDMI (ou mesmo sem fio algum), mas o Ready For PC foi pensado para quem é multifuncional, e oferece acesso completo e simultâneo aos aplicativos do celular e aos arquivos de computador, tudo na mesma tela.

Aqui estamos falando de conectividade sem fio: basta conectar smartphone e computador na mesma rede Wi-Fi e fazer o download do assistente Ready For para o dispositivo Windows. Ao abrir o assistente, um QR code aparecerá. Basta escaneá-lo com o celular e o Ready For Mobile Desktop aparecerá na tela do Windows. Agora você conta com uma tela maior e todo conteúdo e aplicativos disponíveis no seu celular.

Mas nem sempre há uma rede wi-fi em comum disponível. Para esses casos, a plataforma permite utilizar os dados móveis do celular – e no caso dos novos motorola edge 20, essa rede pode até ser 5G – para se conectar ao Ready For PC. No aplicativo Ready for Assistant, o usuário deve clicar em Compartilhe Dados Móveis e conectar o dispositivo via USB-C​. Além disso, não é mais preciso alternar entre os dispositivos ou abrir abas ou visualizar as notificações do celular

Essa funcionalidade pode ser particularmente poderosa na hora de editar o conteúdo capturado com o celular. Vídeos e fotos podem ser trabalhados no PC e reenviados para o smartphone ou postados diretamente do computador. Ainda é possível aproveitar as câmeras de altíssima qualidade dos novos motorola edge 20 e utilizá-los como webcam Full HD. Integrada ao Ready for PC, a webcam funciona perfeitamente com serviços de videochamada e plataformas de mídia social para streaming ao vivo.

O app do Ready For ainda permite que os usuários ativem o rastreamento avançado para que, durante as videochamadas e gravações, o sistema determine automaticamente a melhor câmera para usar, rastreie o movimento e aumente ou diminua o zoom para garantir que você esteja sempre no centro da imagem. Seja, por exemplo, escrevendo no quadro branco ou sentado em sua mesa, você sempre estará no foco.

O Ready For PC é apenas uma das maneiras de usar a plataforma nos aparelhos motorola, liberando o poder dos smartphones, fornecendo novas maneiras de interação entre dispositivos e ampliando as experiências cotidianas para telas maiores. Com uma conexão sem fio, também é possível jogar games na TV e assistir a filmes e séries por streaming.

A navegação é feita facilmente, graças ao recurso de controle remoto, mas o usuário ainda pode alternar entre usar o celular como um trackpad ou integrar mouse e teclado bluetooth, conectado à uma TV. Neste modo, o seu smartphone, que já é uma espécie de “computador de bolso”, pode se tornar uma poderosa máquina totalmente funcional. Ready For PC está disponível no motorola edge 20 pro, motorola edge 20 e motorola edge 20 lite. Outras funcionalidades do Ready For também podem ser usadas nos motorola edge + e moto g100 5G.