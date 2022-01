Torcedora que alertou técnico sobre câncer ganha bolsa de medicina

-------- Continua depois da Publicidade--------

A torcedora Nadia Popovici, de 22 anos, que alertou o técnico do time rival sobre um sinal cancerígeno durante partida da liga americana de hóquei no gelo, ganhou uma bolsa de medicina, paga pela equipe.

Em outubro do ano passado, Nadia acompanhava a partida entre Seattle Kraken e Vancouver Canucks, em Seattle, nos EUA.

A jovem, que é torcedora do Seattle, estava sentada atrás do banco de Vancouver, até que um detalhe lhe chamou a atenção: uma pinta no pescoço de Brian “Red” Hamilton, gerente assistente de equipamento dos Canucks.

Insistência

Popovici, que vai para a faculdade de medicina no ano que vem, disse que a verruga chamou sua atenção quando Hamilton cruzou o banco.

Ela começou a bater insistentemente no vidro que separa o time da torcida até chamar a atenção de Brian e lhe mostrar uma mensagem: “Sua pinta na nuca é câncer”.

Exames subsequentes revelaram que Nadia estava certa: Hamilton, 47 anos, estava com um carcinoma maligno de nível 2, quando as células cancerosas ainda estão na camada superficial da pele e são tratáveis.

“Eu localizei alguns dos sinais clássicos, você sabe, bordas irregulares, um pouco de descoloração e um diâmetro bem grande”, disse Popovici à CBC News

Busca, encontro e surpresa

Hamilton conta que no início tinha ignorado os avisos, mas pediu ao médico da equipe que verificasse e descobrisse que era um melanoma maligno que poderia ter consequências fatais se não fosse tratado.

“Ela salvou minha vida”, disse ele durante uma entrevista. “Ela não me tirou de um carro em chamas, como nas grandes histórias, mas ela me tirou de um fogo lento”, afirmou.

Hamilton e os Canucks estavam determinados a encontrar Popovici. Então, eles postaram uma carta nas redes sociais. Demorou cerca de uma hora para encontrá-la.

Reencontro, gratidão e presente

Popovici compareceu ao jogo em casa de Seattle contra o Canucks em dezembro e os dois compartilharam um abraço que mais tarde foi transmitido no jumbotron.

Durante o jogo, o Kraken e o Canucks anunciaram que as duas equipes estariam dando a Popovici US $ 10.000 para financiar a faculdade de medicina.

O agradecimento e o abraço dos dois foi postado pela equipe no twitter:

