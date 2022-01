Tomate pede fim dos ataques ao técnico Kinho: “Vamos espalhar amor e a paz!”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O goleiro Eduardo da Silva, popular Tomate, do Andirá-AC, que gerou comoção nacional e foi convidado para participar de testes no Atlético-MG, após as lágrimas durante a partida válida pela Copinha, repudiou os ataques feitos ao seu técnico Kinho Brito.

O repúdio foi feito em sua rede social, nesta quinta-feira (6). O jogador divulgou um comunicado em defesa do seu técnico, que estava recebendo diversos ataques na web.

“Gente, vamos respeitar o Kinho e a família dele. Quero deixar claro que não compactuo com discurso de ódio e os ataques que alguns seguidores estão fazendo com a família do mesmo. Vamos espalhar o amor e a paz”, disse ele em sua rede social.

Na mesma proporção que pediu fim aos ataques, Tomate compartilhou um vídeo em que o próprio Kinho explica a decisão de fazer a troca do goleiro por um jogador para pegar o pênalti.

“Tomate não era o goleiro titular nesta Copa São Paulo. Era o Riquelme. Após o primeiro jogo, na nossa derrota de 5 a 0, a gente resolveu fazer algumas mudanças, chamamos a comissão técnica aqui no hotel e decidimos dar oportunidade para o segundo e para o terceiro goleiro, respectivamente o Tomate e o Carlos”, afirmou.