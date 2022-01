TJAC suspende atendimento presencial após familiar de membro da equipe testar positivo para COVID-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após o familiar de um membro da equipe de Atermação dos Juizados Especiais Cíveis testar positivo para COVID-19 a Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco emitiu comunicado informando que os atendimentos presenciais serão suspensos temporariamente.

Como quem testou positivo foi o familiar do servidor, ele fará exame e a partir do resultado a administração deverá tomar alguma decisão sobre data para retorno.

Ainda assim, os atendimentos de forma remota continuarão e o usuário pode encontrar os contatos para os serviços através do site.

COMUNICADO

A Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco comunica que, devido a um caso de COVID-19 confirmado em um familiar dos membros da equipe de Atermação dos Juizados Especiais Cíveis, foi necessário suspender os atendimentos presenciais para cumprir com o protocolo de segurança e evitar a proliferação do vírus entre o público interno e os usuários da Justiça.

O Poder Judiciário do Acre colabora com as autoridades sanitárias e de saúde no combate a pandemia. Mesmo com os atendimentos presenciais suspensos, a Diretoria do Foro garante que os atendimentos continuam de forma remota podendo o usuário da Justiça encontrar os contatos no site do TJAC, no endereço www.tjac.jus.br.

A Diretoria do Foro se reunirá com a Presidência do TJAC para decisão de novas medidas.

Diretoria do Foro da Comarca de Rio Branco