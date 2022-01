Tio estupra menina de 6 anos na frente da outra sobrinha de 9 anos e é preso

Um desempregado, de 32 anos, foi preso por estupro de vulnerável, no bairro Laura Moreira, zona Oeste de Boa Vista. O crime aconteceu em 2010 e foi praticado contra uma sobrinha dele, de 6 anos na época e foi presenciado pela irmã da criança, de 9 anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado pela Vara de Crimes Contra Vulneráveis de Boa Vista a uma pena definitiva de 13 anos e seis meses de prisão, inicialmente em regime fechado. O homem foi preso nesta quinta-feira (13).

A denúncia do Ministério Público Estadual relata que o crime ocorreu no dia 25 de junho de 2010, no bairro Asa Branca, zona Oeste da capital, e afirma que homem agiu de “forma livre e consciente”. A criança foi submetida a atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em carícias e mordida na genitália, além da introdução de objetos.